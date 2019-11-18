Футбольный клуб "Ростов" выплатил все долги по зарплатам

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что клуб выплатил все долги по зарплатам перед футболистами и сотрудниками команды. Комментарий Арутюнянца приводит пресс-служба ростовского клуба.

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев.

"Мы рассчитались со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами того периода, погасили большой объем кредиторской задолженности, но всплывали какие-то старые и новые долги, большую их часть мы не признаем и готовы решать в судебном порядке. Этот процесс очень затянулся, он должен уйти в прошлое. Мы должны перейти к этапам развития и роста", - сказал Арутюнянц.

"Вокруг нас выросло много слухов и разной информации, да, есть неприятная реальность, которая заключается в том, что прошлые долги постоянно всплывают и создают нам проблемы. Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба. Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы, соответственно, текущие платежи становятся трудно реализуемыми. Уже на протяжении двух с половиной лет у нас постоянные суды, нюансы со счетами и конфликты, при этом в СМИ и социальные сети попадает маленькая часть всего, что происходит", - добавил он.

Глава клуба отметил, что в первую очередь хочет восстановить финансовую стабильность: "Первое, чего мы хотим - финансовая стабильность клуба, чтобы все наши сотрудники вовремя получали зарплаты. Клуб - это не только те люди, которые находятся на поле и у кромки, я благодарен всем: персоналу и сотрудникам всех направлений, игрокам, тренерскому штабу за терпение, понимание, поддержку и доверие. Да, у этих людей разное финансовое состояние, поэтому некоторые могут позволить себе получать зарплату с задержкой в несколько месяцев, а большинство - нет. У всех семьи, дети, свои семейные бюджеты и планы, вопросы и проблемы, которые нужно решать, я чувствую на себе ответственность, что эти люди мне верят и рассчитывают на меня", - добавил он.

Также глава клуба рассказал, что планирует получить лицензию, которая позволит "Ростову" играть в еврокубках. Для получения этой лицензии необходимо соответствовать правилам финансового фэйр-плей, одним из условий соответствия является отсутствие долгов. Также, по его словам, "Ростов" не планирует решать финансовые проблемы путем продажи лидеров команды.

Клуб хочет вернуть стадион и базу

По словам функционера, в планах клуба вернуть в собственность стадион "Олимп" и тренировочную базу: "Стадион "Олимп" за несколько месяцев до нашего прихода в руководство в 2017 году вместе с базой и всем имуществом был выведен с баланса клуба и передан в СШОР 8 (учреждение Министерства спорта Ростовской области). Также с весны 2019 года у нас закончилась преференция, которую мы неоднократно просили продлить, но до сих пор новые документы по поводу обновления преференции не оформлены, процесс оформления документов затянулся, возможно, это связано с тем, что летом на "Олимп" хотели завести другую команду. Хотя на протяжении всего этого времени земельные и имущественные налоги, все связанные с этим расходы на себе несет клуб, поэтому для нас странно, что средства, выделенные для ремонта "Олимпа", Министерство спорта Ростовской области относит к финансированию клуба. По такой логике и выделенное финансирование на, условно, Гребной канал тоже можно отнести к финансированию футбольного клуба, мы бы очень хотели, чтобы "Олимп" и база вернулись в структуру клуба".