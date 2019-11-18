Федор Емельяненко заявил, что жена мечтает о завершении его карьеры

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Жена российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко мечтает о том, чтобы он завершил спортивную карьеру. Об этом Емельяненко заявил на встрече со студентами в Москве.

"Жена мечтает о том, чтобы я завершил спортивную карьеру. Вся моя семья переживает за меня. Перед последним контрактом с Bellator жена сказала, что даст мне добро только, если я получу благословение батюшки. Батюшка дал благословение, и жена согласилась", - сказал Емельяненко.

Россиянин ранее подписал контакт с американской организацией Bellator на три боя. Ближайший поединок он проведет против американца Куинтона Джексона. Поединок состоится 29 декабря в Японии на турнире Bellator.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.