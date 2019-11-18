Путин отметил вклад главы FISU Матыцина в развитие студенческого спорта в мире

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Олега Матыцина с переизбранием на пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Международной федерации университетского спорта. Оказанная вам единогласная поддержка участников Генеральной ассамблеи FISU - безусловное свидетельство вашей плодотворной работы на этом ответственном посту, высокая оценка ваших профессиональных качеств, значимого личного вклада в развитие студенческого спорта в мире", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что накопленный Матыциным опыт и знания будут и впредь помогать ему в реализации намеченных планов, "направленных на продвижение ценностей олимпизма, здорового и активного образа жизни среди молодежи".

В субботу Матыцин был переизбран на пост главы FISU до 2023 года. Матыцин был единственным кандидатом. Выборы президента FISU прошли на генеральной ассамблее организации в итальянском Турине. Матыцин возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена.