Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Путин отметил вклад главы FISU Матыцина в развитие студенческого спорта в мире

В субботу Матыцин был переизбран на пост главы Международной федерации университетского спорта до 2023 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Олега Матыцина с переизбранием на пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

На эту тему
Высокая оценка работы. Олег Матыцин переизбран на пост президента FISU

"Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Международной федерации университетского спорта. Оказанная вам единогласная поддержка участников Генеральной ассамблеи FISU - безусловное свидетельство вашей плодотворной работы на этом ответственном посту, высокая оценка ваших профессиональных качеств, значимого личного вклада в развитие студенческого спорта в мире", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что накопленный Матыциным опыт и знания будут и впредь помогать ему в реализации намеченных планов, "направленных на продвижение ценностей олимпизма, здорового и активного образа жизни среди молодежи".

В субботу Матыцин был переизбран на пост главы FISU до 2023 года. Матыцин был единственным кандидатом. Выборы президента FISU прошли на генеральной ассамблее организации в итальянском Турине. Матыцин возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Фигуристка Белл считает, что Туктамышева может стать ее источником вдохновения
Американка в нынешнем сезоне дважды стала бронзовым призером на этапах Гран-при
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС