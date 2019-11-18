Российский боец Немков проведет бой за титул чемпиона Bellator

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков в 2020 году проведет бой за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Об этом на встрече со студентами в Москве заявил партнер Немкова по команде Федор Емельяненко.

"Вадим Немков будет в следующем году биться за звание чемпиона [Bellator]", - сказал Емельяненко.

Также Емельяненко добавил, что бой за титул чемпиона Bellator проведет еще один боец из его команды - Анатолий Токов.

В активе 27-летнего Немкова 11 побед и два поражения.