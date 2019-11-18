Мутко: легионера в российском футболе нужно определять по спортивному гражданству

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Легионером в российском футболе следует считать любого игрока, который выступает за иностранную сборную. Такое мнение в интервью ТАСС, которое можно полностью посмотреть на канале агентства в Youtube, высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко, ранее возглавлявший Российский футбольный союз (РФС).

Министерство спорта РФ в конце октября подготовило проект, согласно которому спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских спортивных командных соревнованиях. Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов.

"Это политический вопрос. Моя позиция проста: мы должны исходить из того, что есть спортивное гражданство. Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России? Я читаю, знаю другие мнения, но если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие", - сказал Мутко.

"Время, конечно, меняется, если мы дошли до того, что хлеб и зрелище важнее и все равно, кто играет, хорошо, но тогда давайте смотреть по рейтингам сборных. Ты можешь иметь сильный чемпионат, но никакую сборную. Вопрос в приоритетах, что важнее: клубный футбол или сборная? Я всегда считал, что национальный интерес должен быть выше и все мы должны быть ориентированы на национальную сборную, причем не только в футболе, но и в других видах спорта", - добавил он.