Мутко: легионера в российском футболе нужно определять по спортивному гражданству

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Легионером в российском футболе следует считать любого игрока, который выступает за иностранную сборную. Такое мнение в интервью ТАСС, которое можно полностью посмотреть на канале агентства в Youtube, высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко, ранее возглавлявший Российский футбольный союз (РФС).
Министерство спорта РФ в конце октября подготовило проект, согласно которому спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских спортивных командных соревнованиях. Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов.
"Это политический вопрос. Моя позиция проста: мы должны исходить из того, что есть спортивное гражданство. Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России? Я читаю, знаю другие мнения, но если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие", - сказал Мутко.
"Время, конечно, меняется, если мы дошли до того, что хлеб и зрелище важнее и все равно, кто играет, хорошо, но тогда давайте смотреть по рейтингам сборных. Ты можешь иметь сильный чемпионат, но никакую сборную. Вопрос в приоритетах, что важнее: клубный футбол или сборная? Я всегда считал, что национальный интерес должен быть выше и все мы должны быть ориентированы на национальную сборную, причем не только в футболе, но и в других видах спорта", - добавил он.
В чемпионате России по футболу сейчас действует лимит в формате "6+5", при котором за одну команду на поле могут выйти не более шести зарубежных футболистов. С сезона-2020/21 лимит будет распространяться на заявку клубов: они смогут вносить не более восьми иностранных футболистов, при этом ограничения по количеству легионеров на поле не будет.
Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.