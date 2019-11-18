Федор Емельяненко осудил оскорбления Макгрегора в адрес Нурмагомедова

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко осудил оскорбительные высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом Емельяненко заявил на встрече со студентами в Москве.

Макгрегор ранее на пресс-конференции в Москве назвал Нурмагомедова трусом.

"Люди могут позволить себе допустить мерзость в отношении страны или в адрес семьи, уже не осталось ничего святого. Недавно Макгрегор позволил себе высказывания в адрес Дагестана, целого народа. Но так быть не должно, всегда нужно сохранять честь", - сказал Емельяненко.

Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор провел 25 поединков, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.