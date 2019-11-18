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Турнир претендентов по шахматам

Грищук: участие трех российских шахматистов в турнире претендентов не станет сюрпризом

Турнир пройдет весной 2020 года в Екатеринбурге
Александр Грищук Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Грищук
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие трех российских гроссмейстеров в турнире претендентов 2020 года не станет сюрпризом. Об этом ТАСС заявил шахматист Александр Грищук.

Турнир претендентов состоится весной 2020 года в Екатеринбурге. На нем, помимо Грищука, могут сыграть россияне Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. "Это не будет сюрпризом. От России три шахматиста на турнире претендентов были не раз", - отметил Грищук.

В воскресенье россиянин Грищук обыграл на тай-брейке поляка Яна-Кшиштофа Дуду в финале третьего этапа Гран-при FIDE. "Особенно на тай-брейк никак не настраивался - играл и играл. Уверенность в своих силах, конечно, была, но она никогда не может быть 100-процентной, - сказал Грищук. - Если говорить в целом о выступлении в Гамбурге, то целиком всем я никогда не доволен, но, конечно, хорошо, что все так удачно для меня закончилось".

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Заключительный этап Гран-при пройдет в Иерусалиме с 10 по 24 декабря - Грищук на нем не сыграет. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых выступает на трех этапах. "В Израиле я не сыграю, но буду смотреть с удовольствием и болеть за наших ребят, которые там примут участие", - признался Грищук.

36-летний Грищук принимал участие в своем третьем этапе Гран-при в текущем сезоне. На первом этапе, который проходил в Москве с 18 по 29 мая, Грищук в финале уступил Непомнящему. На втором этапе в Риге (12-24 июля) россиянин в полуфинале проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву, победу в финале тогда одержал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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