Грищук: участие трех российских шахматистов в турнире претендентов не станет сюрпризом

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие трех российских гроссмейстеров в турнире претендентов 2020 года не станет сюрпризом. Об этом ТАСС заявил шахматист Александр Грищук.

Турнир претендентов состоится весной 2020 года в Екатеринбурге. На нем, помимо Грищука, могут сыграть россияне Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. "Это не будет сюрпризом. От России три шахматиста на турнире претендентов были не раз", - отметил Грищук.

В воскресенье россиянин Грищук обыграл на тай-брейке поляка Яна-Кшиштофа Дуду в финале третьего этапа Гран-при FIDE. "Особенно на тай-брейк никак не настраивался - играл и играл. Уверенность в своих силах, конечно, была, но она никогда не может быть 100-процентной, - сказал Грищук. - Если говорить в целом о выступлении в Гамбурге, то целиком всем я никогда не доволен, но, конечно, хорошо, что все так удачно для меня закончилось".