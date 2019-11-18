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Кубок мира по биатлону

Драчев: правление Союза биатлонистов России может поменять состав сборной на Кубок мира

Составы на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU были объявлены в субботу

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) может внести изменения в состав сборной страны на первые международные соревнования, который был предложен тренерским штабом национальной команды. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

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В субботу были объявлены составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). При их формировании были нарушены критерии отбора, утвержденные правлением СБР перед стартом отборочных соревнований, которые прошли на прошлой неделе на тренировочном сборе в Тюмени.

"В нашей жизни все возможно. Предложение тренерского штаба было озвучено мне в Тюмени, в том числе и по Ирине Старых. Правление будет обсуждать, принимать это предложение или нет", - сказал Драчев.

"Мы планируем провести правление сегодня-завтра и утвердить каждого спортсмена персонально на участие в Кубке мира и Кубке IBU", - отметил он.

В основной состав для участия в Кубке мира была включена Ирина Старых, претендовавшая, согласно критериям, только на второй по значимости турнир - Кубок IBU, поскольку в сборной она прошла только заключительный этап подготовки к сезону. При этом Екатерина Глазырина не попала в состав команды даже на Кубок IBU, хотя по итогам отбора стала третьей из 17 участниц.

Теги
РоссияКубок мира по биатлонуДрачев, Владимир Петрович
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