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Кубок мира по биатлону

Драчев: пропуск допинг-тестов - не единственная причина непопадания Глазыриной в сборную

По словам главы СБР, на решение повлияло несколько причин, которые он не бы хотел озвучивать

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пропуск двух допинг-тестов не является единственной причиной непопадания Глазыриной в сборную, при этом факт ее отъезда с тренировочного сбора на похороны отца не повлиял на принятие решения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В субботу были объявлены составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. При их формировании были нарушены критерии отбора, утвержденные правлением СБР перед стартом отборочных соревнований, которые прошли на прошлой неделе на тренировочном сборе в Тюмени. В частности, 32-летняя Глазырина не попала в состав команды даже на Кубок IBU, хотя по итогам отборочных стартов стала третьей из 17 участниц.

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"Это [отъезд на похороны отца] не учитывалось, - сказал Драчев. - На решение повлияло несколько причин, которые бы я не хотел озвучивать".

"Два "флажка" - один из пунктов. У нас есть печальный пример Маргариты Васильевой, не хотелось бы наступать на одни и те же грабли", - отметил он.

Поскольку Глазырина провела в сборной только заключительный этап централизованной подготовки к сезону, она отбиралась не на Кубок мира, а на второй по значимости турнир - Кубок IBU. На тех же условиях отбиралась в команду ее ровесница Ирина Старых, однако ее в итоге, вопреки утвержденным критериям, включили в состав на Кубок мира.

Пропуск трех внесоревновательных проверок в течение года является нарушением антидопинговых правил. В этому году за это нарушение на полтора года была дисквалифицирована российская биатлонистка Васильева. Аннулирование ее результатов привело к потере сборной России максимальной квоты в Кубке мира на предстоящий сезон: вместо шести спортсменок на личные гонки можно будет выставлять по пять.

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Кубок мира по биатлону
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