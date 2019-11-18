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Кубок мира по биатлону

Драчев заявил, что был категорически против нарушений критериев отбора в сборную России

По словам главы СБР, тренеры его уговаривали два часа
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев во время обсуждения с тренерами сборной состава на первые в сезоне международные соревнования выступал категорически против нарушения критериев отбора. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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В субботу были объявлены составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). При их формировании были нарушены критерии отбора, утвержденные правлением СБР перед стартом отборочных соревнований, которые прошли на прошлой неделе на тренировочном сборе в Тюмени. В частности, на Кубок мира попала Ирина Старых, претендовавшая, согласно критериям, только на второй по значимости турнир - Кубок IBU. При этом Екатерина Глазырина, отбиравшаяся на схожих условиях, не была включена в состав команды даже на Кубок IBU, хотя по итогам отбора стала третьей из 17 участниц.

"Если вы хотите мое мнение, то лично я был категорически против, меня тренеры уговаривали два часа. Я сразу сказал, что будет скандал, поскольку нарушаем критерии", - сказал Драчев.

"Мы полчаса разбирали старты Старых, смотрели, где она готовилась, что делала. Потому что по Глазыриной было все понятно: она тренировалась в Красноярском крае и специально готовилась к отборам", - добавил он.

Глава СБР отметил, что изначально был против и включения Глазыриной и Старых в отбор, поскольку спортсменки не прошли централизованную подготовку к сезону в составе команды. "Но на тренерском совете все же поддержал это предложение, тем более что Старых была третьей в рейтинге СБР, Глазырина тоже заслужила - стала чемпионкой России", - заметил он.

Ранее Драчев отметил что правление организации еще может внести изменения в окончательный состав сборной.

Теги
Кубок мира по биатлонуДрачев, Владимир Петрович
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