Тренер сборной Сан-Марино: хотим показать качественный футбол в матче с россиянами

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной Сан-Марино намерены продемонстрировать хороший уровень игры в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды России. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла.

Команда Сан-Марино примет сборную России во вторник, начало - 22:45 мск. Первый матч команд прошел 8 июня в Саранске и завершился крупной победой россиян со счетом 9:0.

"Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске, - сказал Варрелла. - Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра. За Артемом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов".

Своими ожиданиями от матча поделился полузащитник сборной Сан-Марино Лоренцо Лунадеи. "Мы хорошо понимаем, что это будет сложный матч. Россияне очень сильны, но мы постараемся сделать все возможное. Конечно, между нашими командами большая разница, это будет для нас вызовом", - заявил футболист.

Сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После девяти игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 27 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Шотландии (12 очков), Кипра (10 очков), Казахстана (10) и Сан-Марино (0).