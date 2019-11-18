"Северсталь" прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв в овертайме ЦСКА

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в овертайме победила ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Северстали" дублем отметился Дмитрий Марковин (26-я и 62-я минуты). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (55).
"Северсталь" одержала первую победу в 11 последних матчах, прошлый успех команды был датирован 15 октября, это произошло в гостевом матче с пекинским "Куньлунем" (2:1 ОТ). Для ЦСКА это поражение стало четвертым кряду. Капризов набирает очки на протяжении шести матчей кряду (две шайбы + четыре голевые передачи).
После 28 матчей ЦСКА удерживает первую строчку таблицы Западной конференции, набрав 40 очков. "Северсталь" поднялась с последнего, 12-го места на 10-е и имеет 24 очка в 29 матчах.
В следующем матче ЦСКА 20 ноября встретится в гостях с подольским "Витязем", "Северсталь" в тот же день сыграет на выезде с "Сочи".
В другом матче игрового дня московское "Динамо" благодаря трем очкам Дмитрия Яшкина победило на выезде нижнекамский "Нефтехимик" (6:4). Омский "Авангард" продлил победную серию до трех матчей, обыграв дома уфимский "Салават Юлаев" (4:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|28
|16
|1
|2
|0
|3
|6
|84-46
|41
|2
|СКА
|30
|10
|4
|3
|2
|2
|9
|72-61
|38
|3
|Динамо Мск
|29
|15
|2
|0
|2
|1
|9
|83-69
|37
|4
|Витязь
|28
|11
|1
|3
|3
|2
|8
|65-63
|35
|5
|Торпедо
|30
|10
|4
|2
|2
|0
|12
|87-80
|34
|6
|Спартак
|29
|10
|2
|3
|1
|3
|10
|75-73
|34
|7
|Локомотив
|28
|12
|2
|1
|0
|0
|13
|73-70
|30
|8
|Йокерит
|26
|9
|3
|1
|1
|3
|9
|68-71
|30
|9
|Сочи
|28
|9
|1
|0
|1
|4
|13
|54-69
|25
|10
|Северсталь
|29
|4
|2
|3
|2
|4
|14
|55-77
|24
|11
|Динамо Мн
|27
|5
|2
|1
|4
|3
|12
|65-89
|23
|12
|Динамо Р
|29
|7
|3
|0
|1
|0
|17
|52-88
|22
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|27
|20
|1
|0
|1
|0
|5
|86-45
|43
|2
|Авангард
|29
|15
|1
|1
|2
|2
|7
|75-58
|40
|3
|Салават Юлаев
|29
|12
|3
|1
|3
|0
|10
|70-64
|35
|4
|Барыс
|26
|11
|2
|1
|0
|5
|7
|53-49
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|11
|2
|1
|3
|2
|10
|67-64
|33
|6
|Нефтехимик
|31
|10
|2
|3
|1
|2
|13
|77-80
|33
|7
|Сибирь
|26
|13
|1
|0
|2
|2
|8
|55-54
|32
|8
|Адмирал
|27
|9
|3
|3
|1
|1
|10
|60-62
|32
|9
|Автомобилист
|26
|9
|4
|1
|0
|2
|10
|66-67
|30
|10
|Куньлунь
|28
|10
|1
|2
|0
|3
|11
|61-66
|29
|11
|Амур
|27
|9
|0
|1
|1
|3
|12
|46-57
|24
|12
|Трактор
|30
|8
|2
|0
|1
|1
|18
|51-78
|22