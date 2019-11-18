"Северсталь" прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв в овертайме ЦСКА

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в овертайме победила ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Северстали" дублем отметился Дмитрий Марковин (26-я и 62-я минуты). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (55).

"Северсталь" одержала первую победу в 11 последних матчах, прошлый успех команды был датирован 15 октября, это произошло в гостевом матче с пекинским "Куньлунем" (2:1 ОТ). Для ЦСКА это поражение стало четвертым кряду. Капризов набирает очки на протяжении шести матчей кряду (две шайбы + четыре голевые передачи).

После 28 матчей ЦСКА удерживает первую строчку таблицы Западной конференции, набрав 40 очков. "Северсталь" поднялась с последнего, 12-го места на 10-е и имеет 24 очка в 29 матчах.

В следующем матче ЦСКА 20 ноября встретится в гостях с подольским "Витязем", "Северсталь" в тот же день сыграет на выезде с "Сочи".

В другом матче игрового дня московское "Динамо" благодаря трем очкам Дмитрия Яшкина победило на выезде нижнекамский "Нефтехимик" (6:4). Омский "Авангард" продлил победную серию до трех матчей, обыграв дома уфимский "Салават Юлаев" (4:1).