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КХЛ

"Северсталь" прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв в овертайме ЦСКА

Для армейцев это поражение стало четвертым кряду
Хоккеисты "Северстали" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Северстали"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в овертайме победила ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Северстали" дублем отметился Дмитрий Марковин (26-я и 62-я минуты). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (55).

"Северсталь" одержала первую победу в 11 последних матчах, прошлый успех команды был датирован 15 октября, это произошло в гостевом матче с пекинским "Куньлунем" (2:1 ОТ). Для ЦСКА это поражение стало четвертым кряду. Капризов набирает очки на протяжении шести матчей кряду (две шайбы + четыре голевые передачи).

После 28 матчей ЦСКА удерживает первую строчку таблицы Западной конференции, набрав 40 очков. "Северсталь" поднялась с последнего, 12-го места на 10-е и имеет 24 очка в 29 матчах.

В следующем матче ЦСКА 20 ноября встретится в гостях с подольским "Витязем", "Северсталь" в тот же день сыграет на выезде с "Сочи".

В другом матче игрового дня московское "Динамо" благодаря трем очкам Дмитрия Яшкина победило на выезде нижнекамский "Нефтехимик" (6:4). Омский "Авангард" продлил победную серию до трех матчей, обыграв дома уфимский "Салават Юлаев" (4:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА28161203684-4641
2СКА30104322972-6138
3Динамо Мск29152021983-6937
4Витязь28111332865-6335
5Торпедо301042201287-8034
6Спартак291023131075-7334
7Локомотив281221001373-7030
8Йокерит2693113968-7130
9Сочи28910141354-6925
10Северсталь29423241455-7724
11Динамо Мн27521431265-8923
12Динамо Р29730101752-8822
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс27201010586-4543
2Авангард29151122775-5840
3Салават Юлаев291231301070-6435
4Барыс26112105753-4933
5Металлург Мг291121321067-6433
6Нефтехимик311023121377-8033
7Сибирь26131022855-5432
8Адмирал27933111060-6232
9Автомобилист26941021066-6730
10Куньлунь281012031161-6629
11Амур27901131246-5724
12Трактор30820111851-7822
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