Состоялось второе заседание группы Совета Европы по защите антидопинговых осведомителей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заместитель директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая провела в понедельник в Страсбурге очередное заседание рабочей группы по защите осведомителей Антидопинговой конвенции Совета Европы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Рабочая группа по защите осведомителей мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы под председательством Пахноцкой была создана в мае 2019 года. В понедельник состоялось второе заседание.

В рамках заседания обсуждались актуальные изменения в сфере защиты осведомителей, примеры национального законодательства, направленного на защиту осведомителей, исследования Всемирного антидопингового агентства совместно с университетом Лидс Беккет о существующих в мире интернет-платформах "Сообщи о допинге", новое руководство по осведомлению о нарушениях в спорте, разработанное управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Международным олимпийским комитетом.

Эксперты обсудили существующие механизмы различных государственных, спортивных, антидопинговых и других организаций с учетом новой статьи во Всемирном антидопинговом кодексе - 2021, посвященной защите осведомителей, а также возможные варианты взаимодействия с целью развития эффективного механизма защиты осведомителей в сфере спорта и антидопинга.