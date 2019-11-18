Футболисты сборной России завершат отборочный этап ЧЕ-2020 матчем с командой Сан-Марино

Игра пройдет в Серравалле на Олимпийском стадионе, который вмещает около 7 тыс. зрителей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сборной Сан-Марино, на матч продано чуть больше 2 тыс. билетов. Пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров заявил ТАСС, что около 500 болельщиков поддержат подопечных Станислава Черчесова. Встречу рассудит исландская бригада арбитров во главе с Торвальдуром Арнасоном.

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 19 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу во вторник проведет гостевую встречу против команды Сан-Марино. Матч станет завершающим для соперников в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Первая встреча, которая состоялась 8 июня в Саранске, завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. Победа стала самой крупной в истории сборной России.

Результат в предстоящем матче никак не скажется на турнирном положении команд. Сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части европейского первенства за два тура до окончания отборочного турнира, обыграв в гостях киприотов (5:0). Сборная Сан-Марино занимает последнее место в группе I, не имея ни одного очка в активе, подопечные Франко Варреллы забили лишь однажды и пропустили 46 мячей за весь отборочный турнир. После девяти игр россияне расположились на второй строчке, набрав 21 очко, бельгийцы лидируют с 27 очками в турнирной таблице, далее следуют команды Шотландии (12 очков), Кипра (10 очков), Казахстана (10) и Сан-Марино (0).

В матче против сборной Бельгии, который состоялся 16 ноября в Санкт-Петербурге и завершился поражением россиян со счетом 1:4, из-за повреждения не участвовал полузащитник Александр Головин. Перед игрой с командой Сан-Марино хавбек "Монако" тренировался в общей группе. Как сообщил Черчесов на предматчевой пресс-конференции, зрители с большой долей вероятности увидят Головина на поле. При этом Юрий Жирков занимался на индивидуальной программе, футболист может пропустить заключительную встречу отборочного раунда.