Сборная России по футболу сыграет в одной группе ЧЕ-2020 с командой Дании

ТАСС, 19 ноября. Сборная России сыграет с командой Дании в группе B на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Об этом стало известно по итогам матча сборной Дании против команды Ирландии в заключительном туре отборочного турнира европейского первенства, который прошел в понедельник. Датчане на выезде сыграли вничью с ирландцами со счетом 1:1, в другом матче группы D сборная Швейцарии в гостях обыграла команду Гибралтара - 6:1. В турнирной таблице первое место заняла сборная Швейцарии, набравшая 17 очков, второй с 16 очками стала команда Дании. Таким образом, обе команды отобрались на чемпионат Европы 2020 года. Следом в таблице расположились команды Ирландии (13 очков), Грузии (8) и Гибралтара (0).

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Дания является одной из стран - хозяек чемпионата Европы, Копенгаген примет три матча группового этапа и встречу 1/8 финала. Согласно регламенту, хозяева чемпионата Европы, отобравшиеся на турнир, автоматически попадают в группу, матчи которой должны принять. Встречи группы B запланированы в Санкт-Петербурге и Копенгагене, следовательно, сборные России и Дании сыграют в этой группе. Команды проведут по два матча группового этапа у себя дома, а место их очной встречи определит специальная жеребьевка. Сборная России один раз играла против команды Дании, товарищеский матч, прошедший в феврале 2012 года, завершился победой российских футболистов со счетом 2:0. 11 матчей против датчан провела сборная СССР, еще один - команда СНГ. На чемпионатах Европы советская команда один раз играла со сборной Дании, в полуфинале турнира 1964 года, который прошел в Испании, сборная СССР одержала победу со счетом 3:0, а в финале уступила хозяевам первенства (1:2). Датчане на том чемпионате стали четвертыми.