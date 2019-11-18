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Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет в одной группе ЧЕ-2020 с командой Дании

Также на чемпионат Европы в понедельник отобралась команда Швейцарии
Футболисты сборной Дании AP Photo/Ronald Zak
Описание
Футболисты сборной Дании
© AP Photo/Ronald Zak

ТАСС, 19 ноября. Сборная России сыграет с командой Дании в группе B на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Об этом стало известно по итогам матча сборной Дании против команды Ирландии в заключительном туре отборочного турнира европейского первенства, который прошел в понедельник.

Датчане на выезде сыграли вничью с ирландцами со счетом 1:1, в другом матче группы D сборная Швейцарии в гостях обыграла команду Гибралтара - 6:1. В турнирной таблице первое место заняла сборная Швейцарии, набравшая 17 очков, второй с 16 очками стала команда Дании. Таким образом, обе команды отобрались на чемпионат Европы 2020 года. Следом в таблице расположились команды Ирландии (13 очков), Грузии (8) и Гибралтара (0).

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Дания является одной из стран - хозяек чемпионата Европы, Копенгаген примет три матча группового этапа и встречу 1/8 финала. Согласно регламенту, хозяева чемпионата Европы, отобравшиеся на турнир, автоматически попадают в группу, матчи которой должны принять. Встречи группы B запланированы в Санкт-Петербурге и Копенгагене, следовательно, сборные России и Дании сыграют в этой группе. Команды проведут по два матча группового этапа у себя дома, а место их очной встречи определит специальная жеребьевка.

Сборная России один раз играла против команды Дании, товарищеский матч, прошедший в феврале 2012 года, завершился победой российских футболистов со счетом 2:0. 11 матчей против датчан провела сборная СССР, еще один - команда СНГ. На чемпионатах Европы советская команда один раз играла со сборной Дании, в полуфинале турнира 1964 года, который прошел в Испании, сборная СССР одержала победу со счетом 3:0, а в финале уступила хозяевам первенства (1:2). Датчане на том чемпионате стали четвертыми.

На данный момент известны 19 участников чемпионата Европы из 24. Помимо команд России, Дании и Швейцарии, на турнир отобрались сборные Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции. Один участник Евро-2020 станет известен по итогам матчей группы E, которые пройдут во вторник, на участие в финальной стадии турнира претендуют команды Венгрии, Словакии и Уэльса. Последние четыре команды, которые сыграют на чемпионате Европы, станут известны по итогам матчей плей-офф, которые состоятся в марте 2020 года.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Теги
ДанияРоссияШвейцарияЕвро-2020
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