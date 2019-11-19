Фетисов: введенный в Зал хоккейной славы защитник Зубов мог играть на любой позиции

ТАСС, 19 ноября. Защитник Сергей Зубов, введенный в Зал хоккейной славы в Торонто, был универсальным игроком, который мог действовать на любой позиции. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член Зала хоккейной славы Вячеслав Фетисов.

Во вторник прошла официальная церемония включения Зубова в Зал хоккейной славы. До этого единственным российским защитником, удостоенным такой чести, был Фетисов.

"Зубов хорошо читал игру, знал, когда надо подключиться, даже владел обводкой, что не является характерным для защитника. В нем были все атрибуты креативного игрока, понимающего, что надо делать на льду. Он был универсальным, мог играть на любой позиции", - отметил Фетисов.

Фетисов вместе с Зубовым выступал за московский ЦСКА в сезоне-1988/89. "Я очень рад за Сергея, это воспитанник ЦСКА, рос в замечательной школе. В ЦСКА воспитанию защитников тоже уделялось особое внимание. Он играл в хоккей, который отличался от других, он был не защитником, а игроком", - считает собеседник агентства.

"Уже в юном возрасте было видно, что он может вырасти в классного защитника. Дальше все зависело от того, как будет относиться к игре. Зубов сумел не испугаться больших задач, поэтому все получилось", - заключил именитый хоккеист.

Членами Зала хоккейной славы среди российских игроков являются также Владислав Третьяк, Александр Якушев, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Павел Буре. Среди тренеров в Зал хоккейной славы в Торонто был включен Анатолий Тарасов.