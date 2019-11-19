Якушев: хоккеист Зубов был стабилен и показывал выдающуюся игру в важных матчах

ТАСС, 19 ноября. Российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто за стабильность на протяжении всех лет карьеры в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выдающуюся игру в самых важных встречах. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член Зала хоккейной славы Александр Якушев.

Во вторник прошла официальная церемония включения Зубова в Зал хоккейной славы. В прошлом году членом Зала хоккейной славы стал Якушев.

"Седьмой матч в победной серии финала Кубка Стэнли 1994 года за "Нью-Йорк Рейнджерс" (Зубов отдал две голевые передачи, а его команда победила со счетом 3:2 - прим. ТАСС) очень дорогого стоит. Чтобы быть включенным в Зал хоккейной славы, надо показывать выдающуюся игру в важнейших матчах. Именно за эти качества его и включили. Сергей обладал стабильностью на протяжении всех лет в НХЛ, все это суммируется", - отметил собеседник агентства.

Якушев считает, что включение в Зал хоккейной славы является высшим признанием для хоккеиста. "Быть включенным в Зал хоккейной славы в Торонто - это большая гордость. Страна и команда, которые воспитали такого игрока, должны гордиться. Мне сами канадцы рассказывали, что некоторые хоккеисты, которые побеждали в Кубке Стэнли, были готовы поменять звание обладателя Кубка Стэнли на включение в Зал хоккейной славы", - рассказал Якушев.

"Выборный комитет - такая организация, которая просто так никого не выбирает, там абсолютно исключены лоббистские настроения, а люди, которые включаются, на сто процентов заслуживают этого. Я очень рад за Сергея Зубова, защитникам вдвойне тяжелее удостоиться такой чести. Среди болельщиков и специалистов больше внимания уделяется нападающим, если они забивают, то им дают славу и почести. Сергей тоже много забивал, но попасть в Зал славы, когда играешь на позиции защитника, дорогого стоит", - добавил собеседник агентства.

Зал хоккейной славы в Торонто был основан в 1943 году, в нем представлены экспонаты, посвященные игрокам, командам и рекордам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также памятные вещи и трофеи НХЛ, в числе которых находится и Кубок Стэнли. Ежегодно в Зал хоккейной славы вводятся новые участники - тренеры, игроки, генеральные менеджеры, владельцы, судьи, комментаторы. Членами Зала хоккейной славы среди отечественных игроков, помимо Якушева и Зубова, являются Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Павел Буре. Среди тренеров в Зал хоккейной славы в Торонто был включен Анатолий Тарасов.