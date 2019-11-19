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ММА

Боец смешанных единоборств Алетаха умерла после любительского турнира в Великобритании

Спортсменка была доставлена в больницу города Саутгемптон после травмы головы

ТАСС, 19 ноября. Британская спортсменка иранского происхождения Саида Алетаха скончалась после поражения на любительском турнире по смешанным единоборствам (ММА), который проходил в Великобритании. Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".

Сообщается, что 26-летняя спортсменка была доставлена в больницу города Саутгемптон утром в воскресенье после травмы головы, полученной в ходе поединка. Позднее в этот же день она скончалась.

В заявлении организаторов турнира серии Fast and Furious Fight (FFS) отмечается, что на мероприятии дежурили врач, фельдшер и скорая помощь. "Все участники готовы к тому, что могут получить травмы, однако в 99,9% случаев этого не происходит. Мы стараемся делать наш спорт более безопасным, бойцы проходят медицинское обследование до и после поединка. Мы никогда не экономили на безопасности", - говорится в заявлении FFS.

По данным Daily Mail, студентка из Ирана изучала дизайн в университете Лафборо (графство Лестершир).

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