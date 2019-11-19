Американец Бранч станет соперником Шлеменко по бою в Екатеринбурге

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Американский боец Дэвид Бранч станет соперником россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 14 декабря. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Николай Клименко.

"Скорее всего, соперником Александра станет Дэвид Бранч. Уже прошли переговоры, и мы договорились об условиях. Сейчас занимаемся оформлением визы и подписанием контракта. Как только уладим все формальные моменты, объявим этот бой официально", -- рассказал Клименко.

Ранее оппонентом Шлеменко должен был стать другой американец - Луис Тейлор, однако он снялся с боя из-за травмы.

Турнир RCC пройдет 14 декабря в Екатеринбурге.