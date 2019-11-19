КДК рассмотрит материалы по драке на матче Олимп-ПФЛ "Волгарь" - "Легион-Динамо" в среду

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Все необходимые документы по инциденту с массовой дракой по окончании матча 18-го тура первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами "Волгарь" и "Легион-Динамо" направлены в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который рассмотрит дело 20 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Волгаря".

Встреча, которая прошла в воскресенье в Астрахани, завершилась со счетом 1:1. После финального свистка между футболистами команд разгорелся конфликт, на поле выбежали представители обеих команд. В результате завязалась массовая потасовка, которая продолжалась несколько минут.

Ранее в пресс-службе "Волгаря" сообщили ТАСС, что документы по инциденту будут переданы в КДК РФС. Позднее в управлении МВД по Астраханской области ТАСС рассказали, что болельщики не участвовали в драке и задержанных за нарушение общественного порядка не было.

"Все необходимые документы отправлены, завтра на заседании КДК инцидент будут рассматривать. Наших представителей на заседании не будет, все будет дистанционно", - сказали в пресс-службе "Волгаря".

"Волгарь" занимает первое место в турнирной таблице Олимп-ПФЛ зоны "Юг", набрав 47 очков в 18 матчах. Махачкалинский "Легион-Динамо" идет девятым, имея в активе 24 очка после 18 встреч.