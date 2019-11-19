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Евро-2020

РФС и Молдавской федерации футбола осталось согласовать условия проведения матча

Встреча должна пройти 31 марта 2020 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Молдавская федерация футбола (FMF) в настоящий момент согласовывают условия проведения контрольного матча в следующем году. Об этом ТАСС рассказал начальник департамента по связям с общественностью FMF Александр Греку.

В понедельник пресс-служба FMF сообщила о проведении матча 31 марта следующего года в Кишиневе. Позже генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, что организация находится в финальной стадии переговоров.

"Наша федерация обменялась подтвердительными письмами с коллегами из Москвы по поводу контрольного матча. Осталось лишь подписать бумагу по условиям - это проживание, питание, количество замен и другие нюансы", - сказал Греку.

Сборная России уже обеспечила себе путевку в финальную часть чемпионата Европы. В ходе подготовки к турниру россияне проведут по два контрольных матча в марте и июне.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Теги
Евро-2020
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