Вратарь ХК "Ак Барс" Гарипов ведет переговоры о расторжении контракта с клубом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вратарь казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барса" Эмиль Гарипов ведет переговоры о расторжении действующего соглашения. Об этом ТАСС сообщил агент голкипера Станислав Романов.

В нынешнем сезоне Гарипов не провел ни одного матча в КХЛ. 28-летний голкипер не отправился с командой на выездную серию, где "Ак Барс" сыграет с новосибирской "Сибирью" (20 ноября), "Барысом" из Нур-Султана (22 ноября) и уфимским "Салаватом Юлаевым" (24 ноября).

"Мы сейчас находимся в переговорах с "Ак Барсом" по процессу расторжения контракта. Как скоро это произойдет, не скажу. Другие клубы пока интереса не проявляли. Когда мы расторгнем контракт, будем ждать предложений, сейчас пока готовых нет", - сказал Романов.

Гарипов является воспитанником "Ак Барса". В КХЛ он бессменно выступает за команду из Казани с сезона-2011/12, в 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина.