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Футбол в России

ФК "Торпедо" сыграет в последнем домашнем матче года в спортивном городке "Лужников"

Встреча против владивостокского "Луча" пройдет 23 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Московское "Торпедо" уведомило Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и владивостокский "Луч" о том, что проведет матч 25-го тура первенства Олимп - ФНЛ в спортивном городке спорткомплекса "Лужники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Домашним стадионом "Торпедо" является стадион им. Стрельцова, на котором 23 ноября должна была пройти последняя игра в нынешнем году перед закрытием арены на глобальную реконструкцию. Однако последние два домашних матча, 3 ноября со "СКА-Хабаровском" (2:1) и 13 ноября с "Нижним Новгородом" (0:2), черно-белые провели, соответственно, в спортивном городке "Лужников" и на "Открытие-Арене". В последний раз торпедовцы сыграли на стадионе им. Стрельцова 23 октября против "Чайки" (2:1).

"Торпедо" уведомило лигу и соперника в установленном регламентом порядке о том, что примет "Луч" 23 ноября в спортивном городке "Лужников". Согласно регламенту соревнований, о месте проведения игры сообщается не менее чем за семь дней до матча", - сообщили в пресс-службе.

Матч с "Лучом" является последним домашним для "Торпедо" в нынешнем году.

Работы по реконструкции стадиона им. Стрельцова начнутся в 2020 году и завершатся через 2,5 года. Обновленный стадион будет вмещать 15 тыс. зрителей, нынешняя арена вмещает 13,4 тыс.

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