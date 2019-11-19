Исполком Международной ассоциации бокса перенесен из-за работы над новым уставом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) был перенесен на март 2020 года в связи с подготовкой нового устава организации. Об этом ТАСС во вторник заявил член исполкома AIBA, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Ранее стало известно, что исполком AIBA перенесен с 14 декабря на 20 марта.
"Перенесли из-за корректировки устава. Идет его подготовка в соответствии с требованиями МОК", - сказал Кремлев.
30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.
На Олимпийских играх в соревнованиях по боксу примут участие 186 мужчин и 100 женщин. Игры пройдут с 24 июля по 9 августа, соревнования по боксу состоятся с 25 июля по 9 августа.