Исполком Международной ассоциации бокса перенесен из-за работы над новым уставом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) был перенесен на март 2020 года в связи с подготовкой нового устава организации. Об этом ТАСС во вторник заявил член исполкома AIBA, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что исполком AIBA перенесен с 14 декабря на 20 марта.