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ММА

Тренер Тайссе возобновит работу с Федором Емельяненко

Россиянин ближайший поединок проведет 29 декабря в Японии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Тренер Питер Тайссе возобновит работу с бойцом Федором Емельяненко для подготовки к поединку россиянина в Японии. Об этом Тайссе сообщил ТАСС.

"Скоро я прилечу в Россию, и мы приступим к подготовке", - сказал тренер.

Тайссе после боя Емельяненко с Райаном Бейдером высказывал желание не продолжать работу с Емельяненко. Россиянин проиграл американцу 26 января в финале Гран-при Bellator.

Емельяненко ближайший поединок проведет 29 декабря в Японии против американца Куинтона Джексона в рамках организации Bellator.

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