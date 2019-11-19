Клуб КХЛ "Барыс" начал сбор средств для помощи тяжелобольному игроку Прокофьеву

ТАСС, 19 ноября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Нур-Султана организует сбор средств для помощи 18-летнему голкиперу молодежной команды "Снежные Барсы" Вилену Прокофьеву, у которого обнаружена злокачественная опухоль. Об этом сообщает пресс-служба "Барыса".

"Уважаемые болельщики и любители хоккея, мы получили неприятную новость, член нашей большой хоккейной семьи, вратарь "Снежных Барсов" Вилен Прокофьев попал в беду, у него обнаружилась саркома Юинга. Уже третий год подряд он защищает ворота "Снежных Барсов", два года он боролся за честь Казахстана на юниорских чемпионатах мира. Пришло время нам объединиться в одну большую команду и помочь Вилену победить этот страшный недуг", - говорится в заявлении пресс-службы "Барыса".

Также команда проведет благотворительный аукцион 22 ноября во втором перерыве домашнего матча КХЛ против казанского "Ак Барса", все деньги от которого пойдут на лечение Прокофьева. Сообщается, что хоккеист направляется в Москву в специализированную клинику для дальнейшего лечения.

Прокофьев провел 29 встреч в чемпионатах МХЛ, а также четыре встречи в составе юниорской сборной Казахстана (игроки не старше 18 лет).

Саркома Юинга - это злокачественное образование костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребер, костей таза, лопаток, позвоночника и ключицы.