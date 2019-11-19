Волгоградские власти намерены передать "Волгоград-Арену" в собственность ФК "Ротор"

"Передача объекта из федеральной собственности в региональную стартовала. После реализации бизнес-плана и достижения приемлемых финансовых и экономических результатов деятельности стадиона администрацией Волгоградской области планируется рассмотреть вопрос о передаче стадиона футбольному клубу "Ротор", - отметила представитель администрации региона.

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года 45-тысячный стадион "Волгоград-Арена", переданный согласно распоряжению правительства РФ в собственность администрации Волгоградской области, планируется передать местному футбольному клубу "Ротор", сообщили во вторник журналистам в обладминистрации.

Она напомнила, что ранее был разработан бизнес-план операционной деятельности стадиона, реализация которого рассчитана до 2024 года. Около 17 тыс. кв. метров внутренних и подтрибунных помещений власти планируют сдать в аренду предпринимателям и бизнесменам. Общая площадь всех помещений внутри стадиона, включая раздевалки для футболистов, залы для пресс-конференций и так далее, составляет 88 тыс. кв. метров. В сданных в аренду залах предполагается открыть спортивные детские секции, центры семейного отдыха, включая кулинарные цеха для мини-кафе и ресторанов с представлением национальных кухонь.

"Расходные обязательства по содержанию стадиона составляют около 300 млн рублей в год. Помимо домашних матчей ФК "Ротор" (20 игр в год), в чаше стадиона запланировано проведение культурно-массовых и концертных мероприятий. Вне чаши стадиона (подтрибунные помещения и прилегающая территория) проводятся выставки, конференции, ярмарки", - отметила представитель обладминистрации.

"Волгоград-Арена" располагается на бровке берегового склона Волги, вблизи городского парка и Мамаева кургана, ранее на ее месте находился Центральный городской стадион. Внешний вид объекта представляет собой опрокинутый усеченный конус высотой 49,5 м и диаметром около 303 м. Стадион обладает вантовой системой кровли, несущими элементами которой являются стальные канаты. Арена имеет пятиэтажную структуру, фасад выполнен в виде сетки из нержавеющей стали, его элементы визуально напоминают праздничный салют.