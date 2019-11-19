Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наследие ЧМ-2018

Волгоградские власти намерены передать "Волгоград-Арену" в собственность ФК "Ротор"

Ранее был разработан бизнес-план операционной деятельности стадиона, реализация которого рассчитана до 2024 года
"Волгоград-Арена" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
"Волгоград-Арена"
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года 45-тысячный стадион "Волгоград-Арена", переданный согласно распоряжению правительства РФ в собственность администрации Волгоградской области, планируется передать местному футбольному клубу "Ротор", сообщили во вторник журналистам в обладминистрации.

"Передача объекта из федеральной собственности в региональную стартовала. После реализации бизнес-плана и достижения приемлемых финансовых и экономических результатов деятельности стадиона администрацией Волгоградской области планируется рассмотреть вопрос о передаче стадиона футбольному клубу "Ротор", - отметила представитель администрации региона.

На эту тему
"Волгоград-Арена" будет передана в собственность региона до конца года

Она напомнила, что ранее был разработан бизнес-план операционной деятельности стадиона, реализация которого рассчитана до 2024 года. Около 17 тыс. кв. метров внутренних и подтрибунных помещений власти планируют сдать в аренду предпринимателям и бизнесменам. Общая площадь всех помещений внутри стадиона, включая раздевалки для футболистов, залы для пресс-конференций и так далее, составляет 88 тыс. кв. метров. В сданных в аренду залах предполагается открыть спортивные детские секции, центры семейного отдыха, включая кулинарные цеха для мини-кафе и ресторанов с представлением национальных кухонь.

"Расходные обязательства по содержанию стадиона составляют около 300 млн рублей в год. Помимо домашних матчей ФК "Ротор" (20 игр в год), в чаше стадиона запланировано проведение культурно-массовых и концертных мероприятий. Вне чаши стадиона (подтрибунные помещения и прилегающая территория) проводятся выставки, конференции, ярмарки", - отметила представитель обладминистрации.

"Волгоград-Арена" располагается на бровке берегового склона Волги, вблизи городского парка и Мамаева кургана, ранее на ее месте находился Центральный городской стадион. Внешний вид объекта представляет собой опрокинутый усеченный конус высотой 49,5 м и диаметром около 303 м. Стадион обладает вантовой системой кровли, несущими элементами которой являются стальные канаты. Арена имеет пятиэтажную структуру, фасад выполнен в виде сетки из нержавеющей стали, его элементы визуально напоминают праздничный салют.

Теги
Наследие ЧМ-2018
Реклама на ТАСС
КХЛ
Клуб КХЛ "Барыс" начал сбор средств для помощи тяжелобольному игроку Прокофьеву
Команда проведет благотворительный аукцион 22 ноября во втором перерыве матча против "Ак Барса"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС