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Массовый спорт

Колобков обсудил реализацию проекта "Спорт - норма жизни" с губернатором Курской области

Рабочая встреча прошла в Минспорте во вторник

ТАСС, 19 ноября. Министр спорта РФ Павел Колобков обсудил с губернатором Курской области Романом Старовойтом финансирование спортивных проектов и строительство объектов в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рабочая встреча прошла в министерстве спорта во вторник.

"Сегодня мы обсудили реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни", до 2024 года предусмотрена большая инвестиционная программа, также мы рассмотрели возможность дополнительного финансирования различных проектов, - отметил Колобков. - Курская область - очень спортивный регион, один из лидеров в сфере спорта, который выполняет все показатели - здесь более 40% занимающихся физической культурой и спортом. Определены базовые виды спорта, мне особенно приятно, что развивается фехтование (Колобков является олимпийским чемпионом по фехтованию - прим. ТАСС). Ежегодно воспитанники фехтовальной школы приносят медали с Олимпийских игр, чемпионатов мира, я благодарен губернатору за поддержку спорта в регионе".

"До 2024 года при поддержке Минспорта России на территории Курской области планируется реализовать различные спортивные программы на сумму более миллиарда рублей, - рассказал Старовойт. - Сейчас советовались, как можно было бы реализовать строительство легкоатлетического манежа, крытого футбольного поля. До конца следующего года на территории областного центра у нас будет реализован инвестиционный проект за частные деньги по строительству школы большого тенниса Шамиля Тарпищева. Кроме того, мы говорили о возможности появлении центра по подготовке пятиборья на базе конно-спортивной школы, которая построена при помощи компании "Газпром".

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКолобков, Павел АнатольевичКурская область
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