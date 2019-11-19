Капитан юношеской сборной России не ожидал такой крупной победы над поляками в отборе ЧЕ

ТАСС, 19 ноября. Победа с разгромным счетом над сборной Польши в матче первого отборочного раунда юношеского чемпионата Европы по футболу стала для россиян неожиданным результатом. Об этом ТАСС во вторник рассказал капитан российской команды Руслан Литвинов.

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) разгромила команду Польши со счетом 4:0 в заключительном, третьем матче первого отборочного раунда чемпионата Европы - 2020 и со второго места вышла в элитный раунд отбора.

"Не ожидали, что победим сборную Польши с таким разгромным счетом. Вчера разбирали соперника, настраивались с ребятами психологически. За эти дни мы стали как братья друг другу, играли и выходили на поле как одно целое, как семья. Не было такого, что кто-то выпадал, все друг друга поддерживали, за счет этого и победили", - отметил Литвинов.

"Переломный момент наступил после нашего второго гола, [в других матчах] зачастую было так, что после первого забитого гола мы не бежали вперед большими силами. А сегодня после первого гола продолжили атаковать, забили второй и поняли, что можем еще. В итоге забили еще и спокойно доигрывали матч" - добавил собеседник агентства.

Первый раунд на четверку

Все матчи пятой отборочной группы, где также выступали команды Косова и Уэльса, прошли в Кардиффе. Сборные России и Уэльса примут участие в следующем отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 3 декабря. Ранее россияне сыграли вничью со сборными Косова (1:1) и Уэльса (2:2).

"В начале турнира мы откровенно провалились, но под конец реабилитировались. Так что за турнир в целом поставлю нам твердую четверку, - сказал Литвинов. - Но в психологическом плане все стали более уверенно себя чувствовать, более сплоченно".

В элитном раунде 28 команд будут разделены на семь групп. Победители групп, а также сборная Северной Ирландии на правах организатора турнира сыграют в финальной части чемпионата Европы.

Чемпионат Европы среди игроков до 19 лет проводится ежегодно, первый розыгрыш состоялся в 2002 году. Россияне дважды принимали участие в финальной стадии турнира: в 2007 году команда не сумела выйти из группы, в 2015 году сборная России стала серебряным призером, уступив в финале испанцам. Чемпионат Европы пройдет с 19 июля по 1 августа 2020 года в Северной Ирландии.