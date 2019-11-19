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Летние олимпийские виды спорта

Глава Федерации конного спорта России Сечина утверждена членом бюро FEI на четыре года

Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта прошла в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Марина Сечина, являющаяся президентом Федерации конного спорта России (ФКСР), утверждена на посту члена Международной федерации конного спорта (FEI) на четырехлетний срок. Об этом было объявлено на генеральной ассамблее FEI, которая завершилась в Москве.

В сентябре Сечина была избрана на пост президента региональной группы III FEI благодаря победе в онлайн-голосовании, тогда же она автоматически стала членом бюро FEI. Официальное утверждение прошло во вторник.

Помощник генерального секретаря ФКСР Ольга Коган вошла в номинационный комитет от региональной группы III и будет исполнять свои обязанности также в течение четырех лет.

В региональную группу III входят федерации России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Туркмении, Украины и Узбекистана. Всего в федерацию входит восемь региональных групп.

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Летние олимпийские виды спорта
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