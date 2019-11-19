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Футбол в России

VAR будет работать на матчах 17-го тура РПЛ "Динамо" - "Ростов" и ЦСКА - "Крылья Советов"

Главными арбитрами встреч будут Василий Казарцев и Владислав Безбородов соответственно

ТАСС, 19 ноября. Система видеоассистента рефери (VAR) будет работать на встречах 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" (Москва) - "Ростов" и ЦСКА (Москва) - "Крылья Советов" (Самара). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главным арбитром встречи между "Динамо" и "Ростовом" назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его ассистентами будут Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы), резервный арбитр - Сергей Карасев (Москва). За систему VAR будут отвечать Виталий Мешков (Дмитров) и его помощник Алексей Сухой (Люберцы). Матч пройдет в субботу, начало встречи в 16:30 мск.

Бригада Владислава Безбородова (Санкт-Петербург) обслужит встречу между ЦСКА и "Крыльями Советов", помощниками арбитра назначены Алексей Воронцов (Ярославль) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), резервный арбитр - Сухой. За VAR будут отвечать Карасев и его ассистент Казарцев. Матч пройдет в воскресенье, начало встречи в 19:00 мск.

Тур начнется в пятницу матчем между "Тамбовом" и "Локомотивом" (Москва), который обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). В субботу Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) будет главным арбитром на матче "Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург), Алексей Еськов (Москва) - на матче "Оренбург" - "Ахмат" (Грозный).

Московский "Спартак" на выезде сыграет с "Уралом" (Екатеринбург) в воскресенье, встречу обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Станислав Васильев (Ижевск) будет главным судьей на матче "Арсенал" (Тула) - "Краснодар", Алексей Матюнин (Москва) - на игре "Уфа" - "Сочи".

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