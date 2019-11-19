Шунин проведет первый официальный матч в составе сборной России по футболу

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 19 ноября. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин выйдет в стартовом составе сборной России по футболу на матч заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Шунин проведет первый официальный матч в составе сборной России. До этого он принимал участие в двух товарищеских играх - против команды Польши в 2007 году (2:2) и против сборной Греции в 2011-м (1:1). Также свой дебютный матч в национальной команде проведет защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев, а полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев впервые выйдет в стартовом составе российской сборной.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Антон Шунин ("Динамо"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Артем Дзюба ("Зенит", капитан), Алексей Ионов ("Ростов").

По сравнению с матчем против сборной Бельгии (16 ноября, 1:4) главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал пять изменений, в запасе остались Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Роман Зобнин и Юрий Жирков.

Матч Сан-Марино - Россия пройдет во вторник в Серравалле, начало встречи - 22:45 мск.