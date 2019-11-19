Российские керлингисты потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 19 ноября. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Нидерландов со счетом 4:12 в матче седьмого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Мужскую сборную России на чемпионате Европы представляют Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. В турнирной таблице россияне располагаются на последнем месте, одержав одну победу и потерпев шесть поражений. Сборная России потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В матче восьмого тура национальная сборная встретится с командой Норвегии, матч пройдет в среду, начало - 16:00 мск.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые пройдут в Канаде (женщины, 14-22 марта 2020 года) и Шотландии (мужчины, 28 марта - 5 апреля). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионаты мира, команды, занявшие восьмое и девятое места, примут участие в квалификационном турнире к мировому первенству. У мужчин сборная Шотландии квалифицировалась автоматически, так как является хозяйкой предстоящего турнира.

Мужская сборная России ни разу не завоевывала медали европейского первенства. Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.