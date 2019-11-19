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Евро-2020

Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании на Евро-2020

Сборная Дании была распределена в группу B заранее, команда Бельгии - единственная сборная из первой корзины, которая может попасть в квартет к россиянам
Описание
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТАСС, 20 ноября. Сборная России сыграет с командами Дании и Бельгии в группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Во вторник прошли заключительные матчи отборочного цикла европейского первенства.

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Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Состав корзин жеребьевки финальной стадии определяется по рейтингу сборных по итогам квалификационного турнира. Сборная Бельгии попадет в первую корзину (бельгийцы выиграли все матчи квалификации) вместе с командами Италии, Англии, Испании, Украины и Германии. Все эти страны за исключением Украины и Бельгии являются хозяевами чемпионата Европы, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке, таким образом, в группу к сборной России автоматически попадет команда Бельгии, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не примет решение изменить составы корзин, окончательное распределение команд по корзинам будет официально представлено 21 ноября. 

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте. Четвертым участником группы B могут стать команды Уэльса, Финляндии или одна из четырех сборных - победителей плей-офф среди представителей Лиги наций.

Сборные России и Бельгии выступали в группе I отборочного раунда чемпионата Европы, бельгийцы заняли первое место (30 очков), далее расположились сборные России (24 очка), Шотландии (15), Кипра (10), Казахстана (10) и Сан-Марино (0).

Россияне и бельгийцы провели семь очных матчей, сборная России ни разу не побеждала (две ничьи, пять поражений). Сборные России и Бельгии ни разу не встречались в финальной части чемпионатов Европы. Сборные СССР и Бельгии пять раз играли между собой, советские футболисты одержали четыре победы и один раз проиграли, в финальных стадиях чемпионатов Европы команды также не встречались.

На данный момент известны 20 участников чемпионата Европы из 24. Помимо команд России, Бельгии и Дании, на турнир отобрались сборные Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Украины, Уэльса, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции. Последние четыре путевки в марте 2020 года разыграют 16 представителей Лиги наций. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

ЧЕ-2020 по футболу. Отборочный турнир. Группа I
МестоКомандаИВНПМячиО
1Бельгия10100040-330
2Россия1080233-824
3Шотландия1050516-1915
4Кипр1031615-2010
5Казахстан1031613-1710
6Сан-Марино1000101-510

 

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