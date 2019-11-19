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Евро-2020

Сборная Уэльса по футболу отобралась на чемпионат Европы 2020 года

Во вторник завершился квалификационный турнир Евро

ТАСС, 20 ноября. Сборная Уэльса по футболу одержала победу над командой Венгрии в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Дублем отметился Аарон Рэмзи (15-я, 47-я минуты). В другом матче группы E сборная Словакии обыграла команду Азербайджана со счетом 2:0. В турнирной сборная Уэльса заняла второе место, набрав 14 очков и получив путевку на чемпионат Европы. Победителем группы стала команда Хорватии (17 очков), третьими финишировали словаки (13), четвертыми - венгры (12), пятыми - азербайджанцы (1).

Сборная Уэльса стала 20-й командой, отобравшейся на Евро-2020. Ранее в финальную стадию турнира квалифицировались команды России, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Последние четыре команды, которые сыграют на чемпионате Европы, станут известны по итогам матчей плей-офф, намеченных на март 2020 года.

На европейских первенствах сборная Уэльса выступала один раз. На прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, валлийцы пробились в полуфинал, где проиграли будущему победителю, команде Португалии.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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