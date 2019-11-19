"Химки" уступили "Реалу" и потерпели третье поражение в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 20 ноября. Российские "Химки" на выезде проиграли испанскому "Реалу" из Мадрида со счетом 76:104 в матче девятого тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Паласио-де-Депортес" в присутствии 8873 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Реала" Энтони Рэндольф (19 очков), у "Химок" больше всего очков набрал Крис Крамер (14).

В турнирной таблице "Химки" занимают седьмое место (шесть побед, три поражения), "Реал" располагается на шестой строчке (шесть побед, три матча) и опережает "Химки" за счет дополнительных показателей.

"Химки" на выезде сыграют с "Валенсией" в четверг в девятом туре, "Реал" в пятницу примет московский ЦСКА.