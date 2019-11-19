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Еврокубки

"Зенит" потерпел четвертое поражение подряд в баскетбольной Евролиге, проиграв "Валенсии"

Встреча завершилась со счетом 94:90 в пользу испанского клуба

ТАСС, 20 ноября. Баскетболисты санкт-петербургского "Зенита" проиграли испанской "Валенсии" со счетом 90:94 в гостевом матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Валенсии" Альберто Абальде, в его активе 18 очков. В составе "Зенита" больше всех очков набрали форвард Уилл Томас и защитник Алекс Ренфро - по 17. Для "Зенита" это поражение стало четвертым подряд в Евролиге.

В турнирной таблице "Зенит" идет на последнем, 18-м месте, одержав две победы в девяти матчах. "Валенсия" находится на 15-м месте, в активе команды три победы и шесть поражений.

В следующем матче "Зенит" на выезде встретится с испанской "Басконией" 22 ноября, "Валенсия" днем раньше примет подмосковные "Химки".

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