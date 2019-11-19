Черчесов: тренеры сборной России давно хотели проверить в игре Шунина и Беляева

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу давно хотел дать возможность сыграть в основном составе вратарю Антону Шунину и защитнику Максиму Беляеву. Об этом на пресс-конференции после матча с командой Сан-Марино рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. Ранее россияне обеспечили себе выход в финальную стадию соревнований. Шунин и Беляев провели первые в карьере официальные матчи в составе сборной.

"Мы исходили по составу из медицинских показателей, свои задачи мы уже решили, в том числе и в матче с командой Бельгии. В любом случае Беляеву и Шунину дали возможность себя проявить, учитывая, что они у нас год в команде. Рад, что забили в игре [Николай] Комличенко и [Сергей] Петров", - сказал Черчесов.

Тренер рассказал об игре полузащитника Зелимхана Бакаева, игравшего по ходу матча на разных позициях. "Мы посмотрели все его позиции, а время покажет, что будет дальше. Мне показалось, что в середине он некомфортно себя чувствовал, на флангах играть сподручней. Мы никогда не торопимся, то же касается и Бакаева, которого мы его подводили в правильное время, как и остальных", - отметил он.

На чемпионате Европы сборная России сыграет в группе с командами Бельгии, Дании, а также с командой Уэльса, Финляндии или одной из четырех сборных - победителей плей-офф среди представителей Лиги наций. "На чемпионате Европы слабых соперников не бывает. Как узнаем, кто будет четвертой командой, от этого будем строить подготовку", - подчеркнул тренер.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.