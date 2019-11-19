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Кубок Дэвиса

Хачанов проиграл первой ракетке мира Надалю в матче Кубка Дэвиса против сборной Испании

Счет в противостоянии команд стал 1-1
Карен Хачанов EPA-EFE/CHEMA MOYA
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/CHEMA MOYA

ТАСС, 20 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю во второй игре второго матча группового этапа Кубка Дэвиса против сборной Испании. Соревнования проходят в Испании.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 33-летнего испанца. Надаль лидирует в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 23-летний Хачанов занимает 17-е место.

Общий счет в противостоянии до двух побед стал 1-1, ранее во вторник Андрей Рублев (23) переиграл Роберто Баутисту-Агута (9). Победитель противостояния определится в парном матче, в котором Хачанов и Рублев сыграют против Марселя Гранольерса и Фелисиано Лопеса. В понедельник российские теннисисты обыграли хорватов с общим счетом 3-0. В случае победы в парной встрече россияне выйдут в четвертьфинал Кубка Дэвиса, заняв первое место в группе В.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфиналы выйдут победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

Теги
Кубок Дэвиса
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