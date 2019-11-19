Варрелла: сборные России и Бельгии по сравнению с санмаринцами находятся на другой планете

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла считает, что команды России и Бельгии по сравнению с его футболистами находятся на другой планете. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Сан-Марино уступила россиянам в последнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 0:5.

"Среди наших соперников были две очень сильные европейские команды - Бельгии и России. Они словно с другой планеты, у них совсем другая техника, тактика. Мои ребята сказали, что поэтому они не смогли изменить ход игры. Мы сделали все возможное, использовали всех запасных, но нам не повезло, к сожалению, мы пропустили пять голов", - сказал Варрелла.

В матче с командой Сан-Марино не сумел отличиться форвард россиян Артем Дзюба. "Мы сделали все возможное, чтобы избежать его опасных выпадов, не давали ему пространства, использовали определенную тактику", - подчеркнул Варрелла.