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Евро-2020

Черчесов не имеет претензий к игре Дзюбы в матче с командой Сан-Марино

Сборная России победила со счетом 5:0, однако нападающий не сумел отличиться
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Петр Ковалев/ТАСС

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу нападающий Артем Дзюба выполнил свою задачу в матче с командой Сан-Марино, к нему не может быть претензий. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. Дзюба во встрече не сумел отличиться.

"Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить. Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки", - сказал Черчесов.

По ходу игры российские болельщики в адрес Дзюбы не раз скандировали оскорбительные речевки. "Эту тему [с болельщиками] мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой", - отметил Черчесов.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея соревнований пройдет в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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