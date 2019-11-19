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Евро-2020

Галямин: сборная Бельгии - плохой жребий для российской команды на Евро-2020

Бывший защитник сборных СССР и России считает, что у соперников бельгийцев на Евро будет мало шансов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу имеет мало шансов на победу над сборной Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Галямин.

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Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании на Евро-2020

Сборная России во вторник на выезде со счетом 5:0 обыграла команду Сан-Марино в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы. Национальная команда вышла в финальную стадию турнира, заняв второе место в группе со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Обе встречи против бельгийцев, которые занимают первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), россияне проиграли (1:3 - на выезде, 1:4 - дома). В финальной стадии чемпионата Европы сборная России сыграет в группе с командами Дании и Бельгии, четвертый участник определится по итогам жеребьевки 30 ноября.

"Лучше бы Бельгии не было, - сказал Галямин. - Мы на своем примере в квалификационном турнире поняли, что разница есть и она не в нашу пользу. Шансов обыграть Бельгию у нас очень немного. Уровень мастерства у футболистов сборной Бельгии высочайший, можно всей командой встать в ворота, но они все равно найдут лазейку и забьют".

Команды из четвертой корзины должны бояться сборную России

По мнению бывшего защитника национальной команды, сборные России и Дании, которым предстоит сыграть в одной группе на чемпионате Европы, примерно сопоставимы по уровню. "С датчанами мы приблизительно равны по силе, - сказал Галямин. - Не сказал бы, что эта сборная состоит из каких-то звезд, но 99% их футболистов играют не у себя в чемпионате, а в ведущих европейских чемпионатах. Не скажу, что мы обязательно должны обыгрывать сборную Дании, это равные соперники".

Определились 20 из 24 команд - участниц Евро-2020. За оставшиеся четыре путевки поспорят команды Исландии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Норвегии, Сербии, Болгарии, Израиля, Венгрии, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Косово и Белоруссии, которые не сумели отобраться напрямую через квалификационный турнир, но получили шанс выступить в плей-офф за места на Евро-2020 благодаря результатам, показанным в Лиге наций. Четвертым соперником сборной России по группе B на чемпионате Европы могут стать команды Уэльса, Финляндии или одна из четырех сборных - победителей плей-офф среди представителей Лиги наций.

"Команд, которых нам стоило бы бояться, там нет, а если и есть, то единицы. С остальными можно играть. Есть шесть-семь сборных, которые выше нас уровнем, это надо признать. А абсолютное большинство - это команды, которых не надо бояться, это сборные, которые нас должны бояться", - резюмировал Галямин.

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