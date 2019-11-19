Джикия: оскорбления негативно отражаются на футболистах сборной России

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России Георгий Джикия считает, что оскорбления в адрес футболистов национальной команды со стороны своих болельщиков негативно сказываются на других игроках. Об этом Джикия заявил журналистам после матча против сборной Сан-Марино.

Россияне в гостях разгромили соперника со счетом 5:0 в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. По ходу встречи с трибун звучали оскорбительные выкрики российских фанатов в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.

"Мы были молодцами сегодня, выполнили все задачи, - сказал Джикия. - Ничего не дали создать сопернику, все сделали правильно. Хочется сказать спасибо всем тем, кто приехал поддержать нас, а что касается выкриков, которые мы слышали в адрес Дзюбы, то это было очень обидно, все отражается на нас. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем такого не повторялось на матчах сборной, ведь сборная - единое целое, только положительный заряд должны нести болельщики".

По итогам заключительных матчей отборочного раунда чемпионата Европы стало известно, что на чемпионате Европе в одной группе с россиянами сыграют команды Бельгии и Дании. "Самое главное, что мы вышли на Евро, нужно серьезно готовиться к турниру, прибавлять, посмотрим, что будет в следующем году. Сложно что-то сейчас сказать про жеребьевку, будем ждать оставшегося соперника. На чемпионате Европы не будет слабых команд", - добавил Джикия.

Дебютным голом за сборную России отметился Далер Кузяев. "Отличиться за сборную было приятно. Быстрый гол получился, важно забить в первые минуты, как нас просил Станислав Саламович, чтобы потом легче было играть. Наших болельщиков было больше, это придавало сил, а оскорбления в адрес Дзюбы я считаю неправильным поведением, ведь он игрок сборной, много сделал для нее на этом отборочном этапе", - отметил футболист.

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка. Россияне обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до конца квалификации. Победителем группы стала сборная Бельгии, набравшая 30 очков из 30 возможных, третьей финишировала сборная Шотландии (15 очков), четвертое место у команды Кипра (10), пятое - у казахстанцев (10). Замкнула таблицу сборная Сан-Марино (0).