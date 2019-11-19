Алаев: РФС постарается сохранить необходимую атмосферу в сборной России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) сделает все, чтобы сборная России играла в той атмосфере, которая сложилась внутри команды за последние годы. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. По ходу игры российские болельщики в адрес Дзюбы не раз скандировали оскорбительные речевки.

"Мы вместе сделаем все, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы. Большое спасибо команде за отборочный цикл, большое спасибо нашему капитану и лидеру Артему Дзюбе, который делает много для команды и футбола", - сказал Алаев.

"Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили цинично высказаться. Однако гораздо громче болели другие, которые кричали, что Дзюба - молодец", - добавил он.

По итогам отборочного турнира Дзюба забил девять мячей.