Безупречные бельгийцы и итальянцы. Завершился отборочный турнир на ЧЕ-2020 по футболу

Участниками европейского первенства уже стали 20 команд, четыре оставшиеся сборные будут определены по итогам плей-офф в марте 2020 года

ТАСС, 20 ноября. Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года завершился в ночь на среду. Стопроцентные результаты по его итогам показали только сборные Бельгии и Италии, выигравшие во всех матчах. Бельгийцы раньше всех оформили путевку на чемпионат Европы, сделав это еще месяц назад в матче с командой Сан-Марино (9:0). Подопечные Роберто Мартинеса принципиально хотели одержать победы во всех играх отбора и добились этого. Первое место они сохранили, разгромив сборную России со счетом 4:1 в Санкт-Петербурге 16 ноября. В заключительном матче лучшая команда мира в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) разгромила киприотов (6:1), выйдя на поле без некоторых основных игроков - вратаря Тибо Куртуа и форварда Ромелу Лукаку. Бельгийцы стали и самой результативной командой отборочного турнира, забив 40 мячей. Сборная России оформила путевку на чемпионат Европы в октябре, обыграв в Никосии киприотов со счетом 5:0. Подопечные Станислава Черчесова в ходе отборочного турнира одержали в 10 матчах восемь побед, уступив только лидеру группы. После пропуска чемпионат мира в России сборная Италии, возглавляемая Роберто Манчини, впервые в своей истории выиграла 10 официальных матчей подряд. Впервые в истории обеспечила себе выход в финальную часть соревнований сборная Финляндии, которая в решающем для себя ноябрьском матче не оставила шансов команде Лихтенштейна (3:0). После этого финны позволили себе в заключительной встрече отбора в Афинах проиграть грекам (1:2). Кейн - лучший бомбардир Третий раз в своей истории на чемпионате Европы сыграет сборная Украины. Андрей Шевченко, который является главным тренером команды, имеет возможность принять участие в этом соревновании уже в качестве наставника. Как игрок он выступал на домашнем чемпионате Европы в 2012 году. В октябре в Киеве украинцы со счетом 2:1 обыграли главного конкурента, сборную Португалии, оформив заветную путевку, а в последнем матче отбора в добавленное время спаслись от поражения в матче с сербами в Белграде, не проиграв ни одной встречи в группе за всю квалификацию.

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Вышли на Евро-2020 со второго места и португальцы. Их лидер Криштиану Роналду в заключительном матче турнира с командой Люксембурга (2:0) забил за свою сборную 99-й гол и отстает по этому показателю от иранца Али Даеи, рекордсмена среди национальных команд, на 10 мячей. Без осечек прошли отборочный турнир и остальные топ-сборные. Несмотря на поражение от чехов, свою группу А выиграла команда Англии, которая одержала победы в семи играх из восьми. В заключительном матче с командой Косова форвард англичан Харри Кейн благодаря своему голу стал лучшим бомбардиром отборочного турнира (12 мячей). Не обошлось в группе А и без скандала. Октябрьский матч сборных Болгарии и Англии в Софии дважды прерывался из расистских скандирований местных болельщиков в адрес темнокожих игроков гостей. Однако это не помешало англичанам забить шесть безответных мячей. Вторым участником Евро-2020 здесь стала команда Чехии. Берг вывел шведов на Евро Седьмой раз подряд вышла на чемпионат Европы сборная Испании, которая выиграла группу F, одержав в 10 матчах восемь побед. Отборочный турнир трехкратные чемпионы Европы начинали под руководством Луиса Энрике, который в июне покинул пост главного тренера из-за трагедии в семье. Команду принял его помощник Роберт Морено, который и вывел ее на Евро-2020, однако местная федерация футбола решила вернуть Луиса Энрике на этот пост, о чем Морено узнал после последнего отборочного матча. Он даже не пошел на послематчевую пресс-конференцию. Вместе с испанцами из группы на чемпионат Европы вышла сборная Швеции. В решающем матче с румынами 15 ноября скандинавы выиграли со счетом 2:0. Героем встречи стал форвард "Краснодара" Маркус Берг, забивший мяч и отдавший голевую передачу. Также квалифицировалась на чемпионат Европы и сборная Германии, которая делает это неизменно с 1972 года. В группе С немцы опередили сборную Нидерландов, взяв у нее своеобразный реванш за неудачу в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций. Тогда голландцы благодаря ничьей в очном матче (2:2) отправили сборную Германии дивизионом ниже, однако немцев спас тот факт, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расширил Лигу А, где команда первоначально была. В отборочном турнире соперники обменялись победами, взяв верх друг на другом в гостях. У обеих команд по одному поражению, но сборная Германии больше очков не теряла и выиграла группу, голландцы же квалифицировались вторыми. Только в ноябре обеспечили себе выход на чемпионат Европы действующие чемпионы мира французы. Подопечные Дидье Дешама получили такое право после нулевой ничьей турков и исландцев, благодаря которой на Евро-2020 пробилась и сборная Турции. В третий раз с 1960 года на чемпионат Европы вышла сборная Австрии, которая финишировала второй в группе G. Первыми же стали поляки. В группе D ничьей с ирландцами (1:1) хватило датчанам, чтобы выйти в финальную часть турнира со второго места и попасть в группу к сборной России на предварительном этапе. С первого места из группы D вышла сборная Швейцарии.

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Последней командой, отобравшейся на чемпионат Европы по итогам отборочного турнира, стала сборная Уэльса, которая примет участие во втором турнире подряд. В заключительном матче отбора валлийцы переиграли команду Венгрии (2:0) и сохранили за собой второе место, на которое претендовали также словаки. Победа над командой Азербайджана (2:0) ничего сборной Словакии не принесла. Первенствовали в этой группе финалисты чемпионата мира хорваты. Плей-офф Благодаря тому, что финальная стадия чемпионата Европы пройдет в 12 городах, уже известен предварительный состав некоторых квартетов на групповом этапе турнира. Сборная Италии выступит в группе A, сборная Нидерландов - в группе C, сборная Англии - в группе D, сборная Испании - в группе E, сборная Германии - в группе F, сборная России - в группе В. Все эти команды были распределены по группам, так как являются хозяевами городов, где пройдут матчи турнира. В группу В, помимо упомянутых датчан, автоматически попали бельгийцы, так как в первой корзине осталась команда Германии, являющаяся одним из хозяев Евро-2020. Находящиеся в первой корзине украинцы не могут сыграть с россиянами на предварительной стадии по давнему решению УЕФА и выступят в группе С. К немцам может присоединиться команда Венгрии, если сумеет квалифицироваться через плей-офф

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