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Футбол в Англии
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Жозе Моуринью назначен главным тренером футбольного клуба "Тоттенхэм"

Контракт с португальцем рассчитан до конца сезона-2022/23
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью Rui Vieira/AP
Описание
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью
© Rui Vieira/AP

ТАСС, 20 ноября. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" объявил о назначении на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23. На этом посту Моуринью заменит Маурисио Почеттино, который был уволен во вторник. При аргентинце "Тоттенхэм" впервые в истории дошел до финала Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), в котором уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2.

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"Жозе один из самых успешных тренеров в истории футбола. У него богатый опыт, он может вдохновлять команды, к тому же он отличный тактик. Он завоевал титулы в каждом клубе, который тренировал. Мы верим, что он принесет энергию и веру в команду", - сказал президент клуба Дэниэл Леви.

Последним клубом, который тренировал Моуринью, был английский "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016), в декабре 2018 года португалец был отправлен в отставку. На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. Также он является двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании.

В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

"Тоттенхэм" занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав 14 очков в 12 матчах. В 13-м туре "Тоттенхэм" на выезде сыграет с лондонским "Вест Хэмом" в субботу. В Лиге чемпионов "Тоттенхэм" располагается на второй строчке в группе В, имея в активе 7 очков после четырех туров. В пятом туре "Тоттенхэм" на своем поле примет греческий "Олимпиакос" 26 ноября. 

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