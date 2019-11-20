ФК "Спартак" поддерживает снятие запрета на продажу пива на стадионах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" поддерживает законопроект о разрешении продажи пива на стадионах. Заявление клуба предоставили ТАСС в пресс-службе члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

Законопроект о продаже пива на аренах планируют внести в Госдуму до конца года

Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

"Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания. Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры", - говорится в заявлении "Спартака", подписанном генеральным директором клуба Томасом Цорном.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения в прошлом году чемпионата мира по футболу. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.