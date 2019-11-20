Назван состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на чемпионат мира по гандболу в Японии. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Амброс Мартин.

В состав вошли: вратари - Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина; левые крайние - Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова; левые полусредние - Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ольга Горшенина, Елизавета Малашенко, Елена Михайличенко; разыгрывающая Ярослава Фролова; линейные - Анастасия Илларионова, Ксения Макеева, Яна Жилинскайте; правые полусредние - Анна Вяхирева, Валерия Маслова; правые крайние - Юлия Манагарова, Ольга Фомина.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Женская сборная России четыре раза становилась победительницей чемпионатов мира - в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.