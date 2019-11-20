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ATP

Ракетка Роджера Федерера будет выставлена на аукционе в Екатеринбурге

Также в лот входит теннисная форма швейцарца, в которой спортсмен участвовал в открытом чемпионате Франции 2019 года
Роджер Федерер EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Роджер Федерер
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Ракетка и спортивная форма швейцарского теннисиста Роджера Федерера будет выставлена на аукционе "Екатерининской ассамблеи". Благотворительный аукцион пройдет в Екатеринбурге 6 декабря, сообщила пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области в среду.

Как отмечается в сообщении, Федерер играл этой ракеткой на победном Уимблдоне в 2012 году, на ней отображены автограф спортсмена и надпись "2012", сделанная его рукой. "Также в лот входит теннисная форма Федерера, в которой спортсмен участвовал в открытом чемпионате Франции 2019 года. В амуницию входит футболка и шорты звездного теннисиста с автографом", - говорится в заявлении.

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По данным пресс-службы, на аукционе также будут представлены исторический сборник о Екатеринбургском уезде, написанный и изданный городским головой Ильей Симановым 130 лет назад, трехтомник "Истории искусства всех времен и народов" в кожаном переплете с золоченым тиснением, который был издан в 1903 году директором Дрезденской галереи Карлом Верманом, и другие лоты. "Вырученные от продажи лотов средства будут направлены в благотворительный фонд "Жизнь в движении", который займется лечением детей из Свердловской области с проблемами опорно-двигательной системы", - уточнили в пресс-службе.

Роджер Федерер является победителем 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем, рекордсменом по числу недель в статусе первой ракетки мира, олимпийским чемпионом в парном разряде, обладателем Кубка Дэвиса. В 2017 году он стал первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира в одиночном разряде.

"Екатерининская Ассамблея" - благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе интернет-аукциона, продажи билетов и основного аукциона средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За восемь лет на реализацию социально важных проектов направлено более 85 млн рублей.

Интернет-аукцион - часть "Екатерининской ассамблеи". В 2018 году благодаря участникам интернет-аукциона общая сумма гранта выросла на 320 тысяч рублей. В интернет-аукционе приняли участие более 16 компаний и бизнесменов, которые выступили лотодарителями и покупателями. В их числе Александр Шохин, Александр Овечкин, Дмитрий Пумпянский, Андрей Козицын, Андрей Симановский, Владимир Черкашин и другие. Всего за восемь лет проведения "Екатерининской ассамблеи" на реализацию социально важных проектов направлено более 85 млн рублей.

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