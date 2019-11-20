Газзаев уверен, что сборная России по футболу выйдет в плей-офф чемпионата Европы

Если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не изменит составы корзин при жеребьевке, то сборная России сыграет на чемпионате Европы в одной группе с командой Бельгии. Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Четвертым участником квартета могут стать команды Уэльса, Финляндии или одна из четырех сборных - победителей плей-офф среди представителей Лиги наций.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев уверен в том, что национальная команда выйдет в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2020 года. Такое мнение Газзаев высказал ТАСС.

"Сборные Бельгии и Дании - очень серьезные соперники, четвертая команда тоже будет серьезной, сборная Уэльса была в четверке сильнейших на прошлом чемпионате Европы. Бельгийцы выглядят фаворитами, а остальные три команды будут бороться за второе место. Датчан можно обыгрывать. Я абсолютно уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф чемпионата Европы", - подчеркнул Газзаев.

Сборные России и Бельгии выступали в одной группе отборочного турнира. Российские футболисты заняли второе место, потерпев два поражения от бельгийцев при восьми победах. "В отборочном цикле изначально прогнозировалось, что сборные России и Бельгии выйдут из группы. Сборная Бельгии на сегодня одна из лучших в мировом футболе, она находится на первом месте в рейтинге ФИФА [Международной федерации футбола]", - отметил Газзаев.

"Хочу поздравить главного тренера, его штаб и всех наших игроков, попадание на чемпионат Европы - уже большое достижение. Надеюсь, что сборная подарит нам такой же праздник, как и на чемпионате мира. Надо будет правильно спланировать подготовку, потому что чемпионат Европы проходит в 12 странах - это другой формат. Для успешной игры на чемпионате Европы мы должны хорошо подготовиться тактически и психологически, а также функционально выглядеть блестяще и проявить огромную самоотдачу, как это было на чемпионате мира", - заключил собеседник агентства.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. 24 команды на турнире будут разделены на шесть групп. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места.