Газзаев уверен, что сборная России по футболу выйдет в плей-офф чемпионата Европы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев уверен в том, что национальная команда выйдет в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2020 года. Такое мнение Газзаев высказал ТАСС.
Если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не изменит составы корзин при жеребьевке, то сборная России сыграет на чемпионате Европы в одной группе с командой Бельгии. Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Четвертым участником квартета могут стать команды Уэльса, Финляндии или одна из четырех сборных - победителей плей-офф среди представителей Лиги наций.
"Сборные Бельгии и Дании - очень серьезные соперники, четвертая команда тоже будет серьезной, сборная Уэльса была в четверке сильнейших на прошлом чемпионате Европы. Бельгийцы выглядят фаворитами, а остальные три команды будут бороться за второе место. Датчан можно обыгрывать. Я абсолютно уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф чемпионата Европы", - подчеркнул Газзаев.
Сборные России и Бельгии выступали в одной группе отборочного турнира. Российские футболисты заняли второе место, потерпев два поражения от бельгийцев при восьми победах. "В отборочном цикле изначально прогнозировалось, что сборные России и Бельгии выйдут из группы. Сборная Бельгии на сегодня одна из лучших в мировом футболе, она находится на первом месте в рейтинге ФИФА [Международной федерации футбола]", - отметил Газзаев.
"Хочу поздравить главного тренера, его штаб и всех наших игроков, попадание на чемпионат Европы - уже большое достижение. Надеюсь, что сборная подарит нам такой же праздник, как и на чемпионате мира. Надо будет правильно спланировать подготовку, потому что чемпионат Европы проходит в 12 странах - это другой формат. Для успешной игры на чемпионате Европы мы должны хорошо подготовиться тактически и психологически, а также функционально выглядеть блестяще и проявить огромную самоотдачу, как это было на чемпионате мира", - заключил собеседник агентства.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. 24 команды на турнире будут разделены на шесть групп. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места.